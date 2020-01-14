Межливийские переговоры: соглашение не подписано

Межливийская встреча в Москве закончились безрезультатно. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар покинул Москву, так и не подписав соглашения о прекращении огня с Правительством национального согласия Фаиза Сарраджа.

По данным арабских СМИ, фельдмаршал настаивал на вводе его армии в Трииполи, формировании правительства национального единства, одобренного парламентом в Тобруке и международном мониторинге режима прекращения огня без участия Турции. А Саррадж требовал, чтобы войска Хафтара отошли на позиции, которые они занимали до начала наступления на столицу. Он также настаивал на сохранении за ним поста главнокомандующего.

В то же время российский МИД отметил, что на встрече был достигнут определённый прогресс и работа по урегулированию ливийского конфликта продолжается.

Между тем арабские СМИ уже сообщили о возобновлении вооружённых столкновений на юге Триполи. В Ливии параллельно существуют два правительства: в Триполи международно признанное во главе с Фаизой Сарраджем, а на востоке - временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий совместно с парламентом при поддержке ЛНА. Хафтар ведёт наступление на Триполи и месяц назад объявил о решающем штурме.