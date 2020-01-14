Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Республика Эквадор

Черепаха Диего благодаря отменному либидо спасла свой вид от вымирания

Комментарии
 Марика Димитриади
Черепаха Диего благодаря отменному либидо спасла свой вид от вымирания
Черепаха Диего благодаря отменному либидо спасла свой вид от вымирания   -  
Авторское право
AP
Размер текста Aa Aa

Черепаха Диего — настоящий крутой парень. Благодаря невероятному либидо он сделал, казалось бы, невозможное: он спас свой вид от исчезновения. С 1976 года Диего стал отцом 800 черепашек, оплодотворив на Галапагосских островах сотни самок. Для сравнения – всего на архипелаге за эти годы родились около 2000 черепашат.

Оказав неоценимую услугу своему виду, скоро отец-герой сможет отправиться за заслуженный отдых на родной остров Эспаньола.

Диего – представитель вида Chelonoidis hoodensis, открытого всего около 50 лет назад. Тогда же ученые обнаружили, что вид находится на грани исчезновения: в тот момент на Галапагосских островах оставались всего два самца и 12 самок Chelonoidis hoodensis.

Диего больше 100 лет. Треть жизни он провел в зоопарке в Калифорнии. До сих пор точно неизвестно, как он туда попал, возможно, черепаху привезли в США во время научной экспедиции.

В 1976 году Диего вернулся на Галапагосские острова, где стал участником программы по спасению своего вида.

Галапагосские острова, которые еще по-другому называют Черепашьими, находятся в Тихом океане в 1000 километров от Эквадора. В 1978 году архипелаг был включен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.