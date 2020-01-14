Взрыв на химзаводе в Таррагоне   -  

Мощный взрыв прогремел на территории промышленно-индустриальной зоны в испанском портовом городе Таррагона, входящем в состав автономной области Каталония. Инцидент, который власти называют химической аварией, произошел на заводе по производству окиси этилена.

По последним данным, по меньшей мере один человек погиб, еще шесть пострадали.

Жителей близлежащих населенных пунктов призвали не открывать двери и окна и оставаться в домах, пока не будут получены сведения о причинах и последствиях взрыва.

В Таррагоне с 2015 года действует крупнейший на юге Европы центр химической промышленности ChemMed.

В районе происшествия прервано движение поездов