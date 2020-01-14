Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

мир

Британия, ФРГ и Франция запустили механизм по разрешению споров с Ираном в рамках ядерной сделки

Комментарии
 Лев Удольский  & Euronews
Британия, ФРГ и Франция запустили механизм по разрешению споров с Ираном в рамках ядерной сделки
Авторское право
AP
Размер текста Aa Aa

Великобритания, Германия и Франция запускают механизм разрешения споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Об этом говорится в распространённом во вторник заявлении министров иностранных дел этих стран. Причину введения данной меры пояснил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель:

– Механизм разрешения споров задействован не для повторного введения санкций. Его цель состоит в том, чтобы решить вопросы, связанные с выполнением соглашения, в рамках Совместной комиссии. Полагаю, должно быть ясно, что цель, таким образом, состоит в том, чтобы найти решения и вернуться к полному соблюдению обязательств, принятых в рамках этого соглашения.

Данная мера предусмотрена соглашением, совместно принятым Великобританией, Германией, Ираном, Китаем, Россией, США и Францией в 2015 году. Причиной её введения стало решение Ирана об отказе от обязательств по сделке, вызванным обострением конфликта с Соединёнными Штатами.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.