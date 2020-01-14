Британия, ФРГ и Франция запустили механизм по разрешению споров с Ираном в рамках ядерной сделки

Великобритания, Германия и Франция запускают механизм разрешения споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Об этом говорится в распространённом во вторник заявлении министров иностранных дел этих стран. Причину введения данной меры пояснил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель:

– Механизм разрешения споров задействован не для повторного введения санкций. Его цель состоит в том, чтобы решить вопросы, связанные с выполнением соглашения, в рамках Совместной комиссии. Полагаю, должно быть ясно, что цель, таким образом, состоит в том, чтобы найти решения и вернуться к полному соблюдению обязательств, принятых в рамках этого соглашения.

Данная мера предусмотрена соглашением, совместно принятым Великобританией, Германией, Ираном, Китаем, Россией, США и Францией в 2015 году. Причиной её введения стало решение Ирана об отказе от обязательств по сделке, вызванным обострением конфликта с Соединёнными Штатами.