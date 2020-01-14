"Хакеры из России" атаковали серверы украинской компании "Бурисма"

Новый скандал с возможными атаками российских хакеров: The Associated Press в ночь на вторник опубликовало интервью с генеральным директором Area 1, компании, специализирующейся на кибербезопасности, Ораном Фэлковитцем.

Он утверждает, что его сотрудникам удалось зафиксировать серии, как он подчеркивает, атак российских хакеров. По словам Фэлковитца, это делали сотрудники одного из подразделений ГУ (бывшего ГРУ) Генштаба, пытаясь взломать серверы украинской нефтяной компании "Бурисма".

Сам Фэлковитц подчеркивает, что материалы, имеющиеся в его распоряжении, невозможно "поставить под сомнение".

Как утверждается, российские киберзлоумышленники занимались "фишингом", чтобы получить доступ к конфиденциальной информации. По словам специалиста, события происходили в течение ноября прошлого года.

На "Бурисму" некоторое время работал Хантер Байден, сын экс-вице-президента США Джо Байдена.

И именно просьба о расследовании деятельности Байдена-младшего, якобы высказанная Трампом в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, привела в итоге к импичменту американского лидера в нижней палате Конгресса.

Вечером во вторник, 14 января, состоятся первые в этом году дебаты политиков, желающих быть выдвинутыми в качестве кандидата от Демократической партии на грядущих выборах.

Пока Джозеф Байден по последним опросам, сохраняет в этой партийной гонке лидирующие позиции, его поддерживает свыше трети избирателей-демократов.