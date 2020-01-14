"Безосновательная история" о хакерах из России

Американские СМИ утверждают, что связанные с Россией хакеры в ноябре прошлого года пытались взломать серверы украинской энергетической компанию Burisma ("Бурисма") в поиске возможного компромата на бывшего вице-президенте США Джозефе Байдена и его сына Хантера, который входил в руководство Burisma. Статью с такими выводами опубликовала газета "Нью-Йорк таймс".

В Киеве говорят о попытках дестабилизации украинского общества. Об этом заявил депутат от правящей партии "Слуга народа" Николай Тищенко: "Русские хакеры, они, в первую очередь, выполняют задачи, поставленные перед ними их руководством. Руководство, т. е. ФСБ, ставит перед ними определённые задачи — дестабилизация украинского общества. Это моя личная точка зрения".

Американская компания Area 1 ("Эреа - 1"), занимающая вопросами кибербезопасности, сообщила об обнаружении серии фишинговых атак, целью которых было получение доступа к логинам и паролям сотрудников холдинга Burisma. Гендиректор Area 1 Орен Фальковиц заявил СМИ, что неизвестно, какие именно данные интересовали хакеров и смогли ли они их добыть. По его словам, киберзлоумышелнники связаны с одним из подразделений ГУ Генштаба, а также хакерской группировкой Fancy Bear ("Фэнси бэр"), также известной под названиями Sofacy ("Соуфаси") и APT28 ("Эй-пи-ти-28").

В Москве эти обвинения называют "очередной безосновательной историей". Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил: "Это очередная история подобного рода. Вряд ли они имеет что-то под собой реальное. Российским хакерам это не нужно. И, конечно, все проблемы, которые происходят в период предвыборной кампании Байдена, — я не провидец, но смею экстраполировать — будут связывать с двумя факторами — или с Трампом, или с Россией.

Просьба о расследовании деятельности Байдена-младшего, якобы высказанная президентом США Дональдом Трампом в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, привела в итоге к тому, что нижняя палата Конгресса объявила импичмент американскому лидеру.