В Германии прошли массовые обыски у "чеченских исламистов", которые, как подозревают немецкие правоохранители, готовили крупный теракт. Об этом сообщила Генеральная прокуратура ФРГ. Операции прошли сразу в нескольких федеральных землях: в Северном Рейне-Вестфалии, в Тюрингии и в Бранденбурге, а также в Берлине. В рейдах участвовали около 180 человек, в том числе иностранные полицейские.

В заявлении берлинской полиции говорится, что под подозрение попали молодые люди в возрасте от 23 до 28 лет. Они, как считает следствие, занимались поиском места для совершения теракта. У одного из задержанных в телефоне были обнаружены фотографии, которые могут стать подтверждением этой версии. У подозреваемых также были конфискованы наличные деньги, колюще-режущее оружие и носители информации.

Выходцы из Чечни уже давно привлекают внимание немецкой полиции. В мае прошлого года в распоряжение интернет-издания Spiegel Online попал отчет экспертов из Федерального ведомства по уголовным делам, Федеральной разведывательной службы, таможни и Федерального ведомства по делам миграции и беженцев.

По словам немецких экспертов, чеченские преступные группировки доминируют во многих областях криминальной деятельности, причем действуют с крайней жестокостью. "Они проявляют чрезмерно высокую готовность к эскалации насилия и все чаще фигурируют в делах, связанных с убийствами", - отмечалось в документе.