Е`ё Величество понимает стремление к независимости принца Гарри и его супруги и согласна на "переходный период", в течение которого они опробуют новый стиль жизни между Великобританией и Канадой.

Об этом Елизавета II заявила в понедельник по итогам чревычайной встречи королевской семьи. Она состоялась в Сандрингеме (графствj Норфолк), в ней приняли участие - помимо самой королевы и принца Гарри - наследный принц Чарльз и принц Уильям. Герцогиня Сассекская участвовала в дискуссиях по телефону из Канады.

В коммюнике от имени ее Её Величества (к чему, как отмечают обозреватели, Букингемский дворец прибегает в исключительных случаях) говорится: "Хотя мы бы предпочли, чтобы они исполняли обязанности членов Королевской семьи в полной мере, мы уважаем и понимаем их желание вести самостоятельную семейную жизнь, оставаясь при этом частью нашей семьи".

Главный вопрос, на который предстоит дать ответ в "переходный период": какой будет цена независимости и кто именно за неё будет платить, пришут британские СМИ.