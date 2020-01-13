Из-за "эффекта Греты" шведы отказываются летать - им стыдно

Авиакомпания Swedavia, эксплуатирующая 10 самых загруженных шведских аэропортов, сообщила, что ее пассажиропоток в 2019 году сократился на 4%. Эксперты связывают это падение с отказом летать из-за стыда, вызванного так называемым "эффектом Греты" - заботой об экологии.

В 2018 году компания перевезла 42 млн человек, а в прошлом - на два миллиона меньше. Число международных перевозок через шведские аэропорты за тот же период снизилось на 2% (до 28 млн человек), а внутренних - на 9%.

На Западе существует целое движение, которое называют "Flygskam" (дословный перевод со шведского "летать стыдно"). Эксперты считают, что именно оно частично ответственно за сокращение пассажиропотока на родине экоактивистки Греты Тунберг.

"Падение числа пассажиров - признак того, что Flygskam действительно работает", - сказал эксперт в области авиации из отдела транспорта и окружающей среды Эндрю Мерфи. По его словам, отказа от полетов недостаточно: для реальной заботы об окружающей среде необходимо регулировать выбросы в атмосферу на государственном уровне.

"Необходимо облагать налогом авиационное топливо и продолжить разработку альтернатив ископаемому топливу, от которого в настоящее время зависит этот сектор", - считает Мерфи.

Впервые о движении Flygskam заговорили летом 2017 года, когда шведский исполнитель Стаффан Линдберг объявил, что решил отказаться от полетов.