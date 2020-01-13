Болезнь Альцгеймера: опыты на трансгенных мышах

Сегодня в Швеции от болезни Альцгеймера страдают свыше сотни тысяч человек. Над поиском методов лечения ученые работают уже много лет.

Исследователи в Каролинском институте говорят, что приблизились к решению благодаря опытам на мышах.

В специальной лаборатории эксперты изучают поведение трансгенных мышей, в мозге которых скопились бета-амилоиды, провоцирующие развитие заболевания.

Доктор медицинских наук Пер Нильсон говорит: "Мы измеряем воспроизводящую память, как происходит потеря памяти и пробуем улучшить показатели, испытывая новые возможные методы лечения".

В ходе эксперимента ученые наблюдают за тем, как мыши ориентируются в специальном лабиринте и изучают аномалии в поведении больных мышей, которые в отличие о здоровых сородичей, бегут в опасном направлении.

"Мы проводим параллели с тем, как симптомы болезни Альцгеймера проявляются у людей, у них снижается способность просчитывать риски. Все это может привести к возникновению опасных ситуаций, например в процессе дорожного движения", — объясняет Пер Нильсон.

Болезнь Альцгеймера поддается лечению у животных, но пока эти результаты не удается перенести на людей.