Макрон созвал саммит "Сахельской пятёрки"

Саммит Сахельской группы 5-ти созвал в понедельник в По президент Франции Эммануэль Макрон.

Первоначально созданная для развития экономического сотрудничества и коллективного обеспечения безопасности, "Сахельская пятёрка", в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад, сейчас занята в основном борьбой с вооружёнными экстремистскими группировками, создав для этого многонациональное воинское формирование - Объединённые силы. Их главный штаб развёрнут в городе Мопти (Мали), где 4 тысячи французских военных продолжают контртеррористическую операцию "Бархан".

Присутствует в Мали и контингент Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), но мирную жизнь национальным правительствам региона наладить пока не удаётся. Кроме Боко -Харам и Аль-Кайты, здесь появились новые экстремистские группировки, и нападения джихадистов в последнее время участились

Только в прошлом месяце региональные лидеры созвали чрезвычайную встречу на высшем уровне, чтобы пересмотреть свою стратегию после того, как более 70 военных из Нигера попали в засаду и погибли, пытаясь обезопасить район возле границы с Мали.

Регулярные поездки в регион совершает и президент Франции Эммануэль Макрон. Ещё год назад, обращаясь к французским военным в Мали, он сказал:

"Вы значительно ослабили радикальные исламистские группировки, которые вербуют, порабощают, сеют террор и преступность. Вы можете по праву гордиться этим".

Но цена относительного успеха высока: в мае 2019 года при попытке осовободить заложников в Буркина Фасо погбли двое французских спецназовцев. А 2 декабря 2019 Париж прощался с тринадцатью военными, погибшими при при столкновении вертолетов в ходе операции против джихадистов.

Но французский президент считает, что миссия в Мали необходима для обеспечения безопасности не только в самой стране, но и за тысячи километров за её пределами.

"Наша стратегия в Сахеле- это глобальная стратегия, в которой военные действия сопровождают решительные политические и дипломатические шаги, это проект технического, экономического и образовательного развития, - говорит Макрон. - Где бы мы ни боролись с терроризмом, мы в итоге защищаем самих себя".