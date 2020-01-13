Протесты в Иране, траур в Канаде

На фоне непрекращающихся протестов в Иране Евросоюз призвал власти Исламской республики вернуться к "полному соблюдению" положений о ядерной сделки, заключённой в 2015 году.

Антиправительственные митинги и демонстрации начались в иранских городах из-за сбитого 8 января пассажирского лайнера. Протестующие требуют отставки первых лиц страны, обвиняя власти во лжи, а местные СМИ - в намеренном игнорировании трагедии. Информацию в том, что против демонстрантов было применено оружие, иранская полиция отрицает.

Европейские державы призвали Иран соблюдать соглашение о ядерной программе 2015 года в воскресенье, поскольку демонстранты бросили вызов силам безопасности, чтобы протестовать на улицах Тегерана.

Франция, Великобритания и Германия опубликовали совместное заявление, призывающее Иран вернуться к «полному соблюдению» JCPOA, которое Тегеран начал разрушать после того, как Соединенные Штаты отказались от него в прошлом году.

Страны обратились к Ирану с призывом «воздерживаться от любых новых насильственных действий или действий по распространению», но заявили, что «по-прежнему готовы к диалогу».

Первоначально Тегеран заявлял о технической неисправности самолёта и ошибке пилота, но затем признал, что Боинг 737-800, выполнявший рейс в Киев, вскоре после вылета из аэропорта иранской столицы был сбит ракетой ПВО.

Среди 176 жертв катастрофы - 57 канадцев. В Торонто в понедельник прошла траурная церемония в память о погибших. Обратившись к собравшимся, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал:

"Вы доверили нам право добиваться от вашего имени справедливости и подотчётности. Я хочу заверить все семьи погибших и всех канадцев, что мы не успокоимся, пока не получим ответа. Мы не успокоимся, пока не добьёмся справедливости, пока виновные не будут привлечены к ответственности".

Мы не успокоимся, пока не добьёмся справедливости Джастин Трюдо премьер-министр Канады

Ранее Трюдо назвал произошедшее национальной трагедией и призвал Иран к полному сотрудничеству в расследовании причин катастрофы.

Всю ответственность за крушение украинского лайнера взял на себя Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде. Он заявил, что система ПВО приняла самолет за крылатую ракету.

Иран уже выдал визы канадским специалистам, которые в составе группы быстрого реагирования будут участвовать в расследовании авиакатастрофы.