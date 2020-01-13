Новый премьер Мальты принес присягу

Только что избранный премьер-министр Мальты принес присягу. Торжественная церемония состоялась в понедельник в Валлетте. В ней участвовали президент островного государства Джордж Уильям Велла, члены семьи нового главы правительства.

Зачитав текст присяги, Роберт Абела подписал его. На пост премьера 24-летний адвокат, сын экс-президента Мальты Джорджа Абела, был избран правящей Лейбористской партией накануне: за него отдали голоса без малого 58 % однопартийцев.

Роберт Абела сменил во главе правительства Джозефа Муската, который в начале декабря заявил, что оставит свой пост в ответ на протесты. Граждане Мальты требовали от него уйти в отставку и провести независимое расследование убийства журналистки Дафне Каруаны Галиции.

Выступая в воскресенье, Роберт Абела признал "ошибки" прошлого и заявил, что приложит усилия для "усиления верховенства закона". При этом он подтвердил преемственность курсу предшественника и выразил надежду, что на Мальте наконец "воцарится затишье после шторма", имея в виду громкое убийство журналистки и события, которые за этим последовали.