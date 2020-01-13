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Извержение вулкана Таал

Вблизи столицы Филиппин Манилы началось извержение вулкана Таал. Он выбросил столб пепла на высоту в один километр. Прекращены занятия в государственных и частных школах города, а также в населенных пунктах столичной агломерации. Приостановлена работа аэропорта. В провинции Батангас планируется эвакуировать 300 тысяч человек. эвакуированы десятки тысяч людей.

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