Против полицейских, задержавших Ивана Голунова, возбуждено уголовное дело

Против полицейских, задержавших Ивана Голунова, возбудили уголовное дело "о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий". Об этом сообщил сам журналист, опубликовав фотографию уведомления из Следственного комитета. При этом Голунов написал, что никаких "тяжких последствий" в его случае не было:

"Применение насилия - было, незаконное применение спецсредств - было, тяжкие последствия - эээ?

Вероятно, следователи думали:

- Как будем возбуждать?

- А давай с "тяжкими последствиями", ведь двух генералов уволили!"

На снимке видно, что документ датирован 18 декабря. На следующий день во время пресс-конференции президент России Владимир Путин сказал, что против правоохранителей возбуждено уголовное дело.

Как сообщает издание "Медуза", в отделе расследований которого работает Голунов, в задержании журналиста участвовали оперуполномоченные Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Игорь Ляховец. Их руководителем был глава Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы полковник Андрей Щиров. Делом занимался следователь УВД по ЗАО Игорь Лопатин.

11 декабря Голунов подал в ФСБ заявление против сотрудников полиции, участвовавших в его задержании, и попросил официально зарегистрировать сообщение о совершенных ими преступлениях: о подбросе наркотиков в личные вещи и квартиру журналиста, а также "о незаконном применении насилия и спецсредств".

Корреспондент отдела расследований "Медузы" был задержан в Москве 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. При обыске у него был обнаружен мефедрон. Сам журналист настаивает на том, что запрещенный препарат ему подбросили. Дело Голунова вызвало широкий общественный резонанс. Через несколько дней журналист был освобожден, а уголовное расследование прекращено, о чем сообщил лично глава МВД Владимир Колокольцев.