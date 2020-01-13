Неделя мужской моды в Милане: Prada и Ferragamo   -  

Полуприлегающий силуэт и классический крой - осенне-зимняя коллекция от Prada, показанная в рамках Недели мужской моды в Милане, осталась верна стилю элегантного шика, приправленного на этот раз эффектной многослойностью и геометрическими принтами.

В лучах красного света по подиуму с трёхмерной статуей Троянского коня продефилировали модели в объёмных пиджаках, облегающих жилетах, высоких кожаных сапогах и блестящих плащах. Образы дополнены сумками и шёлковыми шарфами, брюки заправлены в сапоги - дизайнер и совладелец дома Миучча Прада, внучка основателя бренда, выбрала на этот раз своим героем работающего человека.

Креативный директор Ferragamo Пол Эндрю сказал, что хотел обратиться к молодому поколению, сохранив при этом репутацию бренда, подходящего потребителям всех возрастов. Его архетипы - моряк, серфер, солдат, гонщик, байкер и бизнесмен.

Неделя мужской моды в Милане привлекает меньше внимания, чем женская, и длится всего четыре дня. Но и тут участниками официальной программы - стритстайла - стали самые стильные гости, задавая тон начавшемуся десятилетию.