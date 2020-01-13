Ливия: в ожидании соглашения

В Ливии уже вторые сутки действует режим прекращения огня, о котором ранее договорились конфликтующие стороны. Их лидеры прибыли в понедельник в Москву для участия в переговорах по мирному урегулированию вместе с министрами иностранных дел и обороны России и Турции. В ходе шестичасовой встречи был подготовлен итоговый документ:

– Достигнут определённый прогресс, – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, – и председатель правительства национального единства Ливии Файез Саррадж и председатель государственного совета Халед аль-Мишри его только что подписали, а маршал Халифа Хафтар, командующий ливийской национальной армией и председатель палаты депутатов в Тобруке Акила Салех рассматривают этот документ позитивно и попросили немного дополнительного времени до утра следующего дня.

Отмечается, что лидеры конфликтующих ливийских сторон не стали общаются напрямую, в связи с чем переговоры проходили в раздельном формате. Сперва встретились министры иностранных дел и обороны России и Турции, а затем они поочерёдно беседовали с двумя ливийскими делегациями.

Ситуацию в Ливии обсуждали также премьер-министр Италии Джузеппе Конте и президент Турции Реджеп Эрдоган на прошедшей в Анкаре встрече и выразили надежду на скорейшее подписание соглашения о прекращении огня.

В Ливии, по данным наблюдателей, между враждующими отрядами периодически происходят перестрелки, но в целом перемирие в стране соблюдается.