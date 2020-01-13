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Россия

Сарадж и Хафтар приехали в Москву

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 Ирина Шелудкова
Переговоры в Москве.
Переговоры в Москве.   -  
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AP Photo/Pavel Golovkin, Pool - Pavel Golovkin
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В Москву приехали представители сторон ливийского конфликта — глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

На переговорах, которые проходят под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции, ожидается официальное подписание соглашения о прекращении огня в Ливии. Этот режим вступил в силу в полночь с субботы на воскресенье в рамках предложенной президентами России и Турции инициативы.

Обсуждается также взаимодействие по Сирии и ситуацию на Ближнем Востоке на фоне обострения обстановки вокруг Ирана.

Глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж отказался от прямых переговоров с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром. Об этом заявил глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри. По его словам, переговоры в Москве ведутся с представителями Турции и России.

Дипломатическая активность по решению ливийского вопроса в последние дни возросла. На прошлой неделе Хафтар и Сарадж встречались в Риме с премьер-министром Италии. Накануне урегулирование в Ливии по телефону обсудили президенты РФ и Франции.

В ближайшее время планируется проведение конференции по Ливии в Берлине.

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