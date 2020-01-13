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Ливия

Ливия: Сарадж и Хафтар примут участие в переговорах в Москве

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 Euronews и ТАСС
Ливия: Сарадж и Хафтар примут участие в переговорах в Москве
Авторское право
AP - Etienne Laurent
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Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар примут участие в переговорах в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в МИД РФ. Встреча состоится по инициативе российского и турецкого президентов.

Стороны должны подписать соглашение о прекращении огня, сообщил в воскресенье вечером ливийскому телеканалу "Либия аль-Ахрар" глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри.

"Подписание завтра (в понедельник) этого соглашения станет началом развала армейского проекта, оно призвано положить конец всем попыткам навязать нам военное правление и откроет путь к запуску политического процесса", - сказал он. Аль-Мишри также сообщил о своей предстоящей поездке в РФ, в которой он будет сопровождать Сараджа. В полночь с субботы на воскресенье между сторонами уже вступил в силу режим прекращения огня.

На прошлой неделе происходящее в Ливии президент России Владимир Путин обсудил с турецким лидером Тайипом Эрдоганом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Российский лидер поддержал инициативу Германии провести в Берлине под эгидой ООН международную конференцию по мирному урегулированию ситуации в Ливии.

Сейчас в Ливии царит двоевластие: страной на востоке страны управляет временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый Хафтаром, и международно признанное ПНС Сараджа.

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