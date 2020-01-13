Два высших иерарха католической церкви защищают обет безбрачия

В понедельник выходит книга бывшего понтифика Бенедикта под названием "Из глубины наших сердец".
В этой работе он защищает безбрачие служителей церкви. Бенедикт подчеркивает: " Безбрачие, ставшее устойчивой традицией для католических священников лишь около 1000 лет назад, имеет "большое значение".
Оно, как утверждают экс-глава Ватикана и его соавтор, кардинал Робер Сара, необходимо, поскольку "позволяет служителю церкви сосредоточиться на своем призвании".
Наблюдатели отмечают, что публикация труда двух церковных иерархов, придерживающихся консервативных взглядов, может трактоваться и как обращение к папе Франциску не менять сложившиеся каноны.
Три года назад нынешний глава Ватикана в интервью немецкой "Цайт" допустил возможность рукоположения - с рядом ограничений и оговорок - и женатых мужчин. Эти слова положили начало полемике, которая продолжилась и на заседании синода, прошедшего в октябре прошлого года.