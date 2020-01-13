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Италия

Два высших иерарха католической церкви защищают обет безбрачия

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 Елена Караева
Два высших иерарха католической церкви защищают обет безбрачия
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В понедельник выходит книга бывшего понтифика Бенедикта под названием "Из глубины наших сердец".

AP Photo/Andrew Medichini, сopyright 2018 The Associated Press, аll rights reserved
92-летнего экс-понтифика Бенедикта XVI считают представителем консервативного крыла Римско-католической церквиаAP Photo/Andrew Medichini, сopyright 2018 The Associated Press, аll rights reservedAndrew Medichini

В этой работе он защищает безбрачие служителей церкви. Бенедикт подчеркивает: " Безбрачие, ставшее устойчивой традицией для католических священников лишь около 1000 лет назад, имеет "большое значение".

Оно, как утверждают экс-глава Ватикана и его соавтор, кардинал Робер Сара, необходимо, поскольку "позволяет служителю церкви сосредоточиться на своем призвании".

Наблюдатели отмечают, что публикация труда двух церковных иерархов, придерживающихся консервативных взглядов, может трактоваться и как обращение к папе Франциску не менять сложившиеся каноны.

AP Photo/Andrew Medichini. The Associated Press. All rights reserved
Папа Римский Франциск стал инициатором полемики, касающейся возможности рукоположения в ряде случаев женатых мужчинAP Photo/Andrew Medichini. The Associated Press. All rights reservedAndrew Medichini

Три года назад нынешний глава Ватикана в интервью немецкой "Цайт" допустил возможность рукоположения - с рядом ограничений и оговорок - и женатых мужчин. Эти слова положили начало полемике, которая продолжилась и на заседании синода, прошедшего в октябре прошлого года.

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