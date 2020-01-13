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США

Полицейские Аляски спасли человека, выживавшего на морозе 23 дня

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 Елена Караева
Полицейские Аляски спасли человека, выживавшего на морозе 23 дня
Авторское право
Alaska Department of Public Safety
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Полицейские Аляски, проверяя сообщение о том, что житель штата Тайсон Стил не подает признаков жизни много дней, отправились на его поиски.

Выяснилось, что у Тайсона произошло несчастье : сгорел его дом, и в пламени погиб его лабрадор.

Полицейские увидели вытоптанный в снегу огромный сигнал бедствия, снизившись, они заметили человека, который размахивал руками. Это и был Тайсон Стил.

Выжить ему помогли консервы. Он сообщил своим спасителям, что самое сложное сейчас для него- смириться с гибелью его питомца.

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