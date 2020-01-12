Британский посол "не участвовал в манифестации"

Британский посол в Иране Роб Макэр заявил в воскресенье, что не принимал участия в манифестации протеста в Тегеране, по итогам которой накануне был ненадолго задержан иранскими властями.

В Twitter'е Макэр пояснил, что его задержание продолжалось полчаса и произошло после того, как он покинул собравшихся, пробыв с ними "5 минут", поскольку те начали выкрикивать антиправительственные лозунги. Он добавил, что задержание дипломатов - "незаконная практика" во всех без исключения странах.

"Необходимо убедиться, что у нас по-прежнему есть возможность общаться с партнерами по всему миру, - завил в свою очередь Брэндон Льюис, министр безопасности Великобритании. - Дипломатическое представительство, которое мы имеем в том числе в Иране, играет важную роль. Премьер-министр говорил с президентом Роухани не далее, как на этой неделе. Мы хотим убедиться, что продолжаем играть свою роль в переговорах с Тегераном, способствуя деэскалации ситуации".

В самом Иране заявили, что Роб Макэр был задержан для "выяснения личности", поскольку участвовал в "незаконной манифестации". Но сам Роб Макэр пояснил, что вышел на улицу, чтобы "отдать дань памяти жертвам авиакатастрофы" под Тегераном, поскольку некоторые из них были гражданами Великобритании.

8 января Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.