Педро Санчес представил состав коалиционного правительства

Премьер-министр Испании Педро Санчес представил в воскресенье состав своего нового коалиционного правительства. В него войдут представители возглавляемых им социалистов и левых из Unidas Podemos. После многомесячного политического кризиса Санчес призвал страну к диалогу - "социальному, территориальному и межпоколенческому".

"Это правительство отличается плюрализмом мнений, это коалиционное правительство. Но его цель - единство. Несмотря на разницу идей двигаться мы намерены в одном направлении. У правительства будет много голосов, но речь - общая", - заявил он.

Санчес увеличил количество министерств с 17 до 22. В нем будет поровну мужчин и женщин.

Министром по делам судов и исторической памяти станет Кармен Кальво. Надия Кальвиньо займется экономикой и развитием цифровых технологий. Лидер левых популистов Пабло Иглесиас получил должность вице-премьера и министра по социальным правам и повестке дня. Юрист Аранча Гонсалес Лая - новая глава МИД Испании.

Это будет первое коалиционное правительство в стране с момента ее перехода от диктатуры к демократии в 1978 году.

Среди первоочередных задач Санчес назвал обеспечение экономического роста, создание рабочих мест и решение каталонского вопроса.