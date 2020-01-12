На ралли "Дакар" погиб португальский мотогонщик

На ралли "Дакар" в Саудовской Аравии погиб португальский гонщик Паулу Гонсалвеш. По заявлению организаторов, 40-летний пилот Hero упал с мотоцикла на 276-м км седьмого этапа многодневки. Медики прибыли на место аварии на вертолете восемь минут спустя и констатировали остановку сердца. Реанимировать гонщика не удалось.

В связи с его гибелью организаторы отменили восьмой этап ралли для мотоциклистов и квадроциклистов.

Для Гонсалвеша это был 13-й в карьере "Дакар". Пять лет назад он занял второе место в общем зачете - это его лучшее достижение. После шести этапов нынешнего ралли-рейда португалец шел на 46-й позиции.

Он стал 25-м гонщиком, для которого участие в "Дакаре" оказалось смертельным. Первый старт ралли-марафона состоялся в декабре 1978 года.