Новым премьер-министром Мальты стал депутат парламента страны Роберт Абела. В воскресенье он был избран лидером правящей Лейбористской партии, одержав убедительную победу над своим соперником Крисом Ферном. Роберту Абеле 42 года, по образованию он юрист. Его отец Джордж Абела был президентом Мальты с 2009 по 2014 год. После избрания новый премьер обратился к своим однопартийцам:

– Сегодня речь не идёт о победе Роберта Абелы или о поражении Криса Ферна. Сегодня есть лишь один победитель – единство Лейбористской партии Мальты, и я полон решимости распространить это единство на национальном уровне. С нетерпением жду, когда мы вместе станем трудиться на благо страны.

Смена премьера на Мальте стала результатом правительственного кризиса, вызванного расследованием убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции. Два года назад она была взорвана в своём автомобиле вскоре после того, как выступила с обвинениями в коррупции в адрес премьер-министра Джозефа Муската и его супруги. Мускат был вынужден в итоге уйти в отставку, на чём настаивала общественность и депутаты Европарламента. Родственники убитой журналистки подали против него судебный иск.