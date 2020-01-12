Манифестанты обвиняют Тегеран в попытке скрыть правду

В центр Тегерана стянуты дополнительные наряды полиции и спецподразделения Корпуса стражей исламской революции. В столице не стихают протесты. Манифестанты обвиняют власти в попытке скрыть правду о крушении украинского "Боинга-737". В частности, то, что на его борту находилось много иранцев, в том числе учащихся зарубежных университетов.

Большое количество студентов и среди самих демонстрантов. Ранее для их разгона правоохранители применили слезоточивый газ.

Американский лидер Дональд Трамп призвал Тегеран не "убивать протестующих" и предупредил: "Мир следит за вами, США следят за вами". При этом, по заявлению главы Пентагона Марка Эспера, Вашингтон готов "обсудить без предварительных условий пути выхода из сложившейся ситуации".

В воскресенье командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами принес извинения за сбитый по ошибке лайнер. Военные приняли "Боинг" за американскую крылатую ракету.

"Мы уже тогда находились в состоянии войны с США, ничего не изменилось. Мы солдаты нашей страны, мы преданы народу. Клянусь, что предпочел бы оказаться на борту того самолета, разбиться, сгореть, но не быть свидетелем этой трагедии", - заявил он.

Тем временем, десятки проправительственных манифестантов собрались у британского посольства, требуя закрытия дипмиссии. МИД Ирана вызвал посла Роба Макэра после его задержании на акции протеста. Сам он заявил, что намеревался принять участие в памятных мероприятиях, но когда собравшиеся начали выкрикивать антиправительственные лозунги, сразу их покинул.