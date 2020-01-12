Чрезвычайное заседание по "Мегзиту"

Чрезвычайную встречу с самыми верными представителями королевской семьи организует в понедельник Елизавета II. Букингемскому дворцу нужно как можно скорее разработать стратегию и тактику, пишет британская пресса, после грянувшего как гром среди ясного неба решения принца Гарри и его супруги сложить с себя обязанности членов королевской семьи.

Встреча пройдет в Сандрингеме в английском графстве Норфолк, где находится резиденция Её Величества. Сообщается, что в ней примут участие - помимо самой Елизаветы II и принца Гарри - наследный принц Чарльз и принц Уильям. Герцогиня Сассекская будет участвовать в дискуссиях по телефону, поскольку находится в Канаде.

Речь на встрече пойдет о сумма финансового пожертвования, которое принц Чарльз выделяет паре из личного резерва, о том, что делать с их королевскими титулами, разрешить ли им заключать сделки от имени королевской семьи, и если да, то в каких масштабах, сообщают СМИ.

Обозреватели критически оценивают решение Гарри и Меган, напоминая, что до сих пор никому не удавалось быть членом британской королевской семьи "на полставки".