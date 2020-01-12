Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Великобритания

Чрезвычайное заседание по "Мегзиту"

 Комментарии
  Марфа Васильева 
Чрезвычайное заседание по "Мегзиту"
Авторское право
video
Размер текста Aa Aa

Чрезвычайную встречу с самыми верными представителями королевской семьи организует в понедельник Елизавета II. Букингемскому дворцу нужно как можно скорее разработать стратегию и тактику, пишет британская пресса, после грянувшего как гром среди ясного неба решения принца Гарри и его супруги сложить с себя обязанности членов королевской семьи.

Встреча пройдет в Сандрингеме в английском графстве Норфолк, где находится резиденция Её Величества. Сообщается, что в ней примут участие - помимо самой Елизаветы II и принца Гарри - наследный принц Чарльз и принц Уильям. Герцогиня Сассекская будет участвовать в дискуссиях по телефону, поскольку находится в Канаде.

Речь на встрече пойдет о сумма финансового пожертвования, которое принц Чарльз выделяет паре из личного резерва, о том, что делать с их королевскими титулами, разрешить ли им заключать сделки от имени королевской семьи, и если да, то в каких масштабах, сообщают СМИ.

Обозреватели критически оценивают решение Гарри и Меган, напоминая, что до сих пор никому не удавалось быть членом британской королевской семьи "на полставки".

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.