Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Германия

В Дортмунде обезвредили бомбы времен Второй мировой войны

 Комментарии
  Мария Горковская 
В Дортмунде обезвредили бомбы времен Второй мировой войны
Авторское право
Screenshot via EBU
Размер текста Aa Aa

Более 14 тысяч человек были эвакуированы в Дортмунде на западе Германии: во время строительных работ в центре города обнаружили два неразорвавшихся снаряда времен Второй мировой войны. Для проведения операции по их обезвреживанию власти предписали покинуть свои дома тем, кто проживает в радиусе 500 метров от опасной находки. Были временно закрыты железнодорожный вокзал, национальный музей футбола, две клиники и два дома престарелых.

Ежегодно в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, где и расположен Дортмунд, обезвреживают около 2 тысяч бомб. Всего в конце войны на нацистскую Германию было сброшено более 2 млн снарядов. Примерно 20% из них так и не разорвались.

В 2017 году из-за операции по обезвреживанию взрывного устройства во Франкфурте-на-Майне были эвакуированы 60 тысяч человек.

В Дортмунде саперам понадобилось несколько часов для разминирования снарядов. Ими оказались 250-килограммовые британская и американская бомбы

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

  
Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.