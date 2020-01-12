Через Атлантику на серфинге с вёслами

Никогда не останавливаться на достигнутом! Такого девиза придерживается венгерский спортсмен-экстремал Габор Ракончай. В его активе: переправа на каноэ в одиночку через Атлантику, покорение Южного полюса, подъем от уровня моря на вершину Монблана за 7 дней.

На этот раз любитель приключений из Венгрии решил снова пересечь Атлантику - на серфинге с вёслами. Ракончай планирует добраться от острова Гран-Канария до Ангтигуа-и-Барбуды за два месяца. Предстоящее путешествие он в интервью Euronews резюмировал так: “Думаю, что в течение двух месяцев будут как минимум четыре дня сильного шторма. Еще будет неделя или две, так скажем, сильного дискомфорта. Но на самом деле, опасности не так уж много, хотя, конечно, волны будут постоянно биться о борт, дуть ветер... Но все остальное - сплошная радость!"

От Европы до Америки Габор Ракончай собирается доплыть на большой доске для серфинга без каюты, лишь с несколькими отсеками для хранения продуктов. Он намеренно берет с собой минимальное количество еды и оборудования, в основном, средства связи. Еще в пакете для выживания: "Аварийный очиститель воды, который может быть использован для производства питьевой воды из океана”, - рассказывает он.

Габор Ракончай стал первым представителем Венгрии, достигшим Южного полюса. Если и новое начинание ему удастся, он войдет в историю спорта как первый экстремал, пересекший Атлантику на серфинге с вёслами.