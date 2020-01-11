США - Иран: (не)выгодная война | #КУБ

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Будет или не будет Третья мировая война? В последнюю неделю ситуация на Ближнем Востоке накалилась до предела. Хештег #Третьямировая был одним из самых популярных в соцсетях.

"Иран — главный спонсор терроризма. Иран развязал террор, который финансировался за счет денег, получаемых от ядерной сделки, и превратил в ад Йемен, Сирию, Ливан, Афганистан и Ирак", — заявил Дональд Трамп.

Но, кажется, пока Третьей мировой удалось избежать. "Противники остановились у края пропасти, — пишет глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. — Тегеран повёл себя в высшей степени цивилизованно и не впал в соблазн трансформировать народный гнев в партизанскую войну. <...> Позиции США в регионе пошатнулись, они уже не будут эксклюзивными и определяющими".

Экс-посол США в России и бывший специальный помощник Барака Обамы по вопросам национальной безопасности Майкл Макфол убежден, что теперь перспектива денуклеаризации стала еще более отдаленной, чем три года назад. "Действия Трампа приводят к кризису. Мир в панике. Но потом кризис удается разрешить. Все ликуют. Кто-то даже называет этой победой".

Политолог Ян Бреммер как раз один из тех, кто считает все эти события победой Трампа, которая открывает большие возможности для движения вперед. При этом Бреммер подчеркивает, что к сторонникам президента себя не относит.

Иран, в свою очередь, заявляет, что не стремится ни к эскалации, ни к войне, но защищает себя от любой агрессии. Министр иностранных дел Исламской республики Джавад Зариф настаивает на том, что Тегеран, запуская ракеты, действовал в соответствии с уставом ООН.

Арабист, доцент Высшей школы экономики в Петербурге Леонид Исаев убежден, что угроза Третьей мировой войны была мнимой. Реальные столкновения невыгодны ни Ирану, ни США. Война привела бы к падению режима в Исламской республике и навредила бы имиджу Трампа в преддверии выборов. Но все-таки выгоду из этой короткой эскалации извлекли обе страны:

"Иран, я так думаю, обрисовал для себя красные линии того, что Ирану дозволено делать в регионе и что не дозволено. Условно говоря, можно соперничать в регионе с кем угодно и выяснять отношения в регионе с кем угодно, главное — не трогать американские объекты и американское посольство. Лично Трамп, конечно, получил дополнительные внутриполитические очки. США вновь подтвердили тот факт, что они являются мировым жандармом и что в принципе, если это продиктовано национальными интересами США, то в регионе Ближнего Востока они могут делать что угодно, не считаясь ни с Россией, ни с кем бы то ни было еще".

Войны не было, но, кажется, человеческих жертв избежать не удалось. В ту же ночь, когда Иран выпустил ракеты, в авиакатастрофе над Тегераном погибли более 170 человек.

#КУБ На этой неделе ситуация на Ближнем Востоке накалилась до предела. Как вы думаете, кто за это несет большую ответственность? Publiée par Euronews на русском sur Jeudi 9 janvier 2020

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов допустил, что украинский лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Тор". Среди других версий – столкновение с беспилотником, техническая неисправность или теракт.

Нині триває нарада за участю представників компетентних органів Ірану, в тому числі іранського ІСАО - міжнародної... Publiée par Олексій Данилов sur Jeudi 9 janvier 2020

Затем в США и Канаде заговорили о том, что самолёт могли сбить случайно. И позже сам Иран признал вину. "Человеческая ошибка, которая произошла в момент кризиса, спровоцированного авантюризмом США, привела к катастрофе", — написал Джавад Зариф.

"Всё уже было доказано. На месте Ирана надо было выбирать между плохим и очень плохим. Так хоть какие-то шансы сохраняются на то, что их хоть кто-то простит, а не признали бы очевидное, могли бы в ещё большую изоляцию попасть", — считает Леонид Исаев.

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