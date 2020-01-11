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Тайвань

Тайвань: еще одна победа Цай Инвэнь

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  Ирина Александрова  и AFP, TASS
Тайвань: еще одна победа Цай Инвэнь
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На выборах главы администрации Тайваня, прошедших на острове в субботу, побеждает действующий руководитель Цай Инвэнь. По данным Центральной избирательной комиссии, политик набирает более 57% голосов. Таким образом 63-летняя Инвэнь от правящей Демократической прогрессивной партии, выступающей против политики сближения с КНР, переизбирается на второй 4-летний срок. Ее инаугурация на высшем должностном посту острова состоится 20 мая.

Цай Инвэнь обошла двух конкурентов. Ее главного соперника от прокитайской партии Гоминьдан - мэра города Гаосюн Хань Гоюя - его поддержали 38,5% избирателей. И Джеймса Суна из Первой народной партии. Он получил 4% голосов.

Хань Гоюй уже признал свое поражение. Политик сообщил, что позвонил Инвэнь и поздравил ее с победой.

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