В Средиземном море спасли мигрантов

В Средиземном море волонтеры неправительственной организации "Sea Watch" спасли 119 мигрантов, в том числе 50 детей, чьи лодки пошли ко дну. Всего было проведено три операции - две в ливийских территориальных водах и одна недалеко от Мальты. По данным Международной организации по миграции, маршрут из Северной Африки в Европу через Средиземное море самый опасный для беженцев. В 2019 году свыше тысячи человек погибли или пропали без вести в пути.
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