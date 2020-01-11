Премьер Мальты выступил с прощальной речью

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат выступил с прощальной речью перед своими сторонниками в пятницу вечером. Он был вынужден уйти в отставку в связи с обвинениями в причастности членов его кабинета к убийству журналистки Дафны Каруаны Галиции.

– Обращаюсь с призывом к будущему этой политической партии: Не позволяйте тем, кто стремится к разъединению, разрушить единство, – заявил Мускат. – Не позволяйте тем, кто хочет печали, победить радость в нашей стране.

О своём намерении уйти с поста премьера в январе Мускат объявил ещё первого декабря. Между тем депутаты Европарламента призывали его подать в отставку незамедлительно. Звучали опасения, что находясь у власти он может помешать независимому ходу расследования убийства журналистки, которая два года назад, незадолго до гибели, выступила с обвинениями в коррупции в адрес премьер-министра и членов его правительства.