Ливия: попытки снизить напряженность

Глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж заявил, что готов прекратить огонь при условии, что Ливийская национальная армия Халифы Хафтара остановит наступление. Об этом Сарадж заявил после встречи в Риме с итальянским премьером Джузеппе Конте. Несколько дней назад Конте общался Хафтаром.

Происходящее в Ливии на встрече в Москве обсудили президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Российский лидер поддержал инициативу Германии провести в Берлине под эгидой ООН международную конференцию по мирному урегулированию ситуации в Ливии. Меркель выразила надежду на то, что конфликтующие стороны услышат призыв Москвы и Анкары о прекращении огня с полуночи 12 января.

Вопрос, касающийся снижения напряженности в Ливии, как сообщается, был в центре внимания переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и председателя Евросовета Шарля Мишеля. Встреча проходила в Стамбуле за закрытыми дверями.

Сейчас в Ливии царит двоевластие: временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Хафтаром, и международно признанное ПНС Сараджа на помощь которому по решению Эрдогана (одобренному парламентом) направились турецкие военные.