В Германии и Австралии прошли протесты экоактивистов

В Германии экоактивисты устроили акции протеста против концерна Siemens. Демонстранты выступили против поставок оборудования для железной дороги, которая должна связать крупное месторождение угля в Австралии с морским портом. Активисты также призвали к переходу на новые, более экологичные виды топлива. Манифестации состоялись в нескольких городах страны.

Массовые акции прошли и в горящей Австралии. В Сиднее на улицы вышли тысячи людей. Они требовали от властей более эффективных действий по борьбе с лесными пожарами и настаивали на отставке премьер-министра Скотта Моррисона.

В марше протеста в Мельбурне, несмотря на дождь, приняли участие около двадцати тысяч человек. Манифестанты также выразили недовольство тем, как правительства справляется с ситуацией, связанной с пожарами. Власти, считают участники акций, не уделяют должного внимания проблеме изменения климата.