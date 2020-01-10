США ввели новые санкции против Ирана

Администрация Дональда Трампа объявила о новой волне санкций против Ирана после ракетных ударов по военным базам США в Ираке.

Госсекретарь США Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин заявили, что новые санкции будут нацелены на восемь высокопоставленных иранских чиновников, причастных к "дестабилизации" ситуации на Ближнем Востоке, а так же против 20 иранских металлургических предприятий.

Майк Помпео, госсекретарь США

"Наша цель – лишить режим ресурсов для проведения разрушительной внешней политики. Мы просто хотим, чтобы Иран вел себя как нормальная нация. Мы считаем, что введенные нами санкции способствуют достижению этой стратегической цели".

Могут ли новые санкции что-то изменить?

Дэвид Уэлч, сотрудник Центра инноваций в международном управлении

"Я думаю, что новые санкции малозначимы в общей картине. Они должны были стать символическим ответом на ракетные удары Ирана. Не думаю, что эти санкции стали ответом на уничтожение гражданского самолета в Тегеране. Я рад тому факту, что Иран и США совершенно очевидно пытаются избежать эскалации текущего конфликта".

Также власти США сообщили, что выведут из-под действия антииранских санкций всех участников расследования причин недавнего крушения украинского самолета в Тегеране.