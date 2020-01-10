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Слоны на фестивале в Шри-Ланке

Слоны участвуют в красочном буддийском фестивале на западе Шри-Ланки.

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