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Франция

Пенсионная реформа во Франции: профсоюзы и власти начали переговоры

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  Мария Сашинская 
Пенсионная реформа во Франции: профсоюзы и власти начали переговоры
Авторское право
Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved - Daniel Cole
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Профсоюзы Франции и правительство страны возобновили дискуссии о пенсионной реформе. Как обеспечить долгосрочное равновесие системы – вот один из главных вопросов, на который нужно ответить обеим сторонам.

После пятинедельной забастовки в стране французское правительство согласилось с идеей профсоюзов организовать встречу, чтобы найти способы достижения сбалансированной системы.

Согласно официальным прогнозам, сделанным в ноябре 2019 года, пенсионная система страны будет развиваться от баланса в 2017 году в сторону дефицита (между 0,3 и 0,6% ВВП) к 2025 году.

Эти прогнозы основаны на экономическом росте Франции на 1,3%. По этому сценарию, страна может потерять от 8 до 16,8 млрд евро.

Как решить проблему? Здесь и начинается главное противостояние властей и профсоюзов.

Правительство уже отправило два законопроекта на рассмотрение в фонды социального обеспечения.

Среди предложенных мер:

  • создать универсальную систему с обязательством обеспечить "финансовый баланс" начиная с 2022 года для поколения 2004 года,
  • установить базовый возраст выхода на пенсию в 64 года. Мера, предусматривающая снижение пенсии, если человек решит выйти на законный отдых раньше. Профсоюзы выступают против и ждут отмены этого пункта.

Лоран Эскюр, представитель профсоюзов

"Мы попросили премьер-министра отказаться от базового пенсионного возраста. Если в ближайшие дни или часы это будет сделано, мы могли бы создать условия для достижения компромисса".

Другими важными пунктами законопроекта стали:

  • повышение заработной платы учителям и научным сотрудникам,
  • минимальное пенсионное пособие в 1000 евро с 2022 года для тех, кто проработал необходимое количество лет.

Несмотря на то, что французские профсоюзы и правительство страны садятся за стол переговоров, они по-прежнему далеки от компромисса.

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