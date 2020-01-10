Самый счастливый человек года в Японии

Около 5000 человек приняли участие в ежегодной утренней гонке в храме Нисиномия в префектуре Хиого на западе Японии. Каждый из них хотел стать "самым счастливым человеком" года.
В этом году победил 33-летний Юсуке Куроги, учитель физкультуры в средней школе города Сакаи в префектуре Осаки. Бегуны, занявшие второе и третье места, также были объявлены "счастливчиками".
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