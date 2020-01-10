Версия о том, что «Боинг» «Международных авиалиний Украины» был сбит иранской ракетой в небе над Тегераном, стала основной для НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Он призывает власти Исламской республики к сотрудничеству и настаивает на международной значимости расследования обстоятельств авиакатастрофы:

«У нас нет оснований не доверять данным, поступающим от властей нескольких стран-членов НАТО. Вот почему необходимо тщательное расследование, надо установить факты — вот почему важно, чтобы было полноценное сотрудничество со стороны Ирана в этом расследовании».

Ранее Иран отказался отправлять бортовые самописцы разбившегося лайнера в американскую компанию Boeing. В то же время в Киеве сообщили, что украинские эксперты уже допущены к месту крушения, обломкам и бортовым самописцам.

Мы изучаем обломки самолёта и останки людей, погибших в катастрофе (они находятся в больницах), мы изучаем следы химических соединений на фюзеляже самолёта, мы придём к своим выводам — но не сейчас. Мы ещё не начали извлекать данные из «черных ящиков» — а это важнейшая часть информации. Вадим Пристайко министр иностранных дел Украины

О том, что «Боинг» МАУ, взлетевший вскоре после ракетных ударов Ирана по военным базам США в Ираке, был сбит по ошибке, со ссылкой на данные разведки заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. О такой возможности говорил и президент США Дональд Трамп, эту версию упоминали и в генпрокуратуре Украины.

В Организации гражданской авиации Ирана настаивают, что лайнер никак не мог быть сбит ракетой, и отмечают, что пилоты после взлёта пытались посадить загоревшийся самолёт, на борту которого находились 176 человек. Все они погибли.