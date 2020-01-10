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Хорватия

Хорватия заступила на пост временного председателя в ЕС

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  Елена Караева 
Хорватия заступила на пост временного председателя в ЕС
Авторское право
AP - Darko Bandic
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Хорватия открыла новый год началом своего председательства в Евросоюзе, этот мандат балканского государства действует до 30 июня.

Он предполагает, что глава правительства будет вести заседания Евросовета в Брюсселе и в Люксембурге, как и проводить неформальные встречи министров стран ЕС в Загребе.

Республика занимает этот пост впервые - и в период изменений для ЕС, связанных с "брекситом".

Торжественная церемония вступления страны в должность прошла в хорватской столице.

На ней премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил следующее: "Нам оказана большая честь, и мы постараемся оправдать доверие, работая во благо всех жителей ЕС и каждой страны-члена европейского сообщества. Мы не забудем, разумеется, и об интересах нашего собственного государства".

Для нас председательство в Евросоюзе - очень важный момент, связанный с завершением исторического цикла, начавшегося с обретения независимости и возвращения к общеевропейским ценностям.
Андрей Пленкович
премьер-министр Хорватии

Уже известно, что Хорватия организует международные конференции, посвященные развитию отношений ЕС и западнобалканских стран, кроме того, известна программа работы, которая включает в себя такие аспекты, как развитие и распространение европейских ценностей и обеспечение безопасности - в широком смысле - всех граждан ЕС.

Пост председателя в ЕС - ротационный, и через полгода Хорватию сменит Германия.

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