В даркнете продают бесценные сокровища

Предполагаемые преступники, ограбившие в конце ноября прошлого года музей-сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене, выставили некоторые из украденных драгоценностей в даркнете. Израильская охранная компания, которой было поручено расследование преступления, утверждает, что неизвестные лица намерены продать несколько старинных ювелирных изделий. В электронном неотслеживаемом письме злоумышленники запросили девять миллионов евро за два украшения.

По некоторым данным, это нагрудная звезда польского ордена Белого орла и бриллиант "Саксонский белый" весом более 49 карат. Отправитель хочет, чтобы оплата за сделку была произведена в криптовалюте биткоин. Вся информация была передана в дрезденскую прокуратуру.

Ограбление "Зеленого свода", крупнейшего в Европе собрания старинных ювелирных изделий, произошло 25 ноября прошлого года. Около 5 часов утра одна группа преступников подожгла распределительный щит, чтобы отключить охранную сигнализацию. Затем другие два злоумышленника, взломав решетку на окне, проникли в помещение галереи и унесли часть драгоценностей. По словам экспертов, похищенные изделия бесценны.