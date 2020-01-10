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Австралия: новые очаги возгорания зарегистрированы на юге страны

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  Елена Караева 
Австралия: новые очаги возгорания зарегистрированы на юге страны
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AP Photo, file, all rights reserved
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Несколько новых очагов возгорания были зарегистрированы на юге австралийского штата Новый Южный Уэльс, довольно быстро они объединились в пожар, охвативший в настоящий момент свыше полумиллиона лесных гектаров.

Синоптики предупреждают, что в течение 36 часов они прогнозируют сильные порывы ветра, которые позволят огню распространяться с очень большой скоростью, быстро меняя направление движения.

Власти почти сразу же выпустили приказ о немедленной эвакуации всех, кто живет в округе. Это касается и соседнего штата Виктория.

Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Бережиклиан обратилась к согражданам: "Вы все знаете, что пятница и первая половина дня субботы станут очень тяжелыми, наши пожарные будут работать круглые сутки, то же самое касается сотрудников других экстренных служб на территории штата. Мы вновь просим всех понять, что есть районы, находящие в красной пожароопасной зоне, там существует прямая угроза жизни, и мы призываем всех, кто там находится, незамедлительно их покинуть".

AP Photo, file, all rights reserved
Пожары в Австралии полыхают вот уже три месяцаAP Photo, file, all rights reservedDAN HIMBRECHTS

На помощь своим австралийским коллегам прибыли несколько сотен пожарных и спасателей из разных стран, в том числе из США, Новой Зеландии и Канады, большинство из этих людей - добровольцы.

Photo AP, files, all rights reserved
На территории континента выгорели несколько миллионов гектаров лесонасажденийPhoto AP, files, all rights reserved

Представитель Министерства защиты природы провинции Онтарио из Канады Джон Мэш объясняет, что "в дело включаются разные страны и разные организации, все прекрасно понимают, что в грядущий теплый сезон риск возникновения крупных пожаров увеличивается, и справляться с бедствием можно, лишь объединяя усилия. Сегодня именно совместная борьба с пламенем - то, что нужно всем здесь".

AP Photo, file, all rights reserved
Пятница и первая половина дня субботы будут очень тяжелыми для всех пожарных в АвстралииAP Photo, file, all rights reserved

В пожарах, пылающих на континенте, начиная с октября, уже погибли, по разным оценкам, не менее 25 человек, сгорели свыше 2 000 домов, полностью уничтожены леса на территории, размер которой сопоставим с размером такой страны, как Бельгия.

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