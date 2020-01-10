Новые протесты в Сухуми

Напряженной остается обстановка в Абхазии, где в пятницу сторонники оппозиции снова собрались у здания администрации президента, требуя отставки Рауля Хаджимбы. Накануне митингующие блокировали президентский офис в Сухуми и даже ворвались внутрь. Около сотни протестующих провели там ночь.

В четверг парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к президенту с предложением сложить с себя полномочия. Хаджимба в ответ призвал оппозицию к переговорам.

Рауль Хаджимба, президент Абхазии: "Идет процесс государственного переворота, и мы с вами должны принять все меры для того, чтобы нормализовать ситуацию и чтобы все наши структуры, и государственные, и силовые, отвечающие за жизнедеятельность государства, работали в нормальном режиме".

В августе прошлого года по итогам второго тура выборов на пост президента частично признанной республики с минимальным перевесом, составившим менее тысячи голосов, был переизбран Хаджимба. Оппозиция подавала в суд, пытаясь оспорить результаты голосования, но проиграла. Министр обороны республики призвал власти и оппозиционных лидеров не сталкивать людей и найти компромисс.