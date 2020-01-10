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Грузия

Верховный суд отменил итоги выборов

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  Мария Горковская 
Митингующие штурмом берут здание администрации президента Абхазии
Митингующие штурмом берут здание администрации президента Абхазии -
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Абхазию ждут повторные президентские выборы. На фоне непрекращающихся манифестаций Верховный суд признал незаконным и недействительным решение ЦИК о победе Рауля Хаджимбы в сентябрьском голосовании. Тот переизбрался на второй срок, победив соперника от оппозиции с минимальным перевесом в 1%.

Накануне в Сухуме прошла самая масштабная акция оппозиции за последние месяцы. Толпа протестующих захватила здание администрации президента. Собравшийся на внеочередную сессию парламента проголосовал за отставку главы государства.

Сам Хаджимба намерен обжаловать решение суда.

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