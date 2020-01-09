Австралийский штат Виктория снова объявил чрезвычайное положение из-за ожидаемой активизации лесных пожаров. Здесь огонь уже уничтожил более миллиона гектаров леса и унес жизни трех человек. По всей стране жертвами стихии стали двадцать шесть человек, среди них четверо пожарных. По прогнозам синоптиков, начиная с пятницы в регионе ожидается высокая температура и сильный ветер.

"Прогнозируемые погодные условия представляют чрезвычайную опасность. Крупные очаги возгорания, скорее всего, не удастся потушить из-за такой жаркой погоды ни сегодня, ни завтра. До завтрашнего вечера погода на востоке штата не изменится, а на севере штата - до вечера субботы", - заявил Дэниэл Эндрюс, премьер штата Виктория.

"Если вы сможете покинуть территорию, сделайте это. Чем меньше людей находится в зоне риска, тем лучше".

В настояший момент на территории Виктории зарегистрированы 23 масштабных лесных пожара. Более 150 очагов еще не локализованы в самых населенных штатах страны Новом Южном Уэльсе и Виктории. Температура воздуха с завтрашнего дня достигнет отметки свыше 40 градусов.

Это был просто безграничный ужас. Я работала во многих странах в опасных условиях, но здесь... безопасности нет по определению. Такое ощущение, что нас предали. Эти сосновые плантации теперь наши враги, они демоны, поджидающие нас Стефани Бейли Специалист по зеленым насаждениям

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон предложил премьер-министру Австралии Скотту Моррисону помощь: в четверг пять пожарных специалистов из южного департамента Гар приземлились в Канберре.