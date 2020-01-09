Австралийский штат Виктория снова объявил чрезвычайное положение из-за ожидаемой активизации лесных пожаров. Здесь огонь уже уничтожил более миллиона гектаров леса и унес жизни трех человек. По всей стране жертвами стихии стали двадцать шесть человек, среди них четверо пожарных. По прогнозам синоптиков, начиная с пятницы в регионе ожидается высокая температура и сильный ветер.
"Прогнозируемые погодные условия представляют чрезвычайную опасность. Крупные очаги возгорания, скорее всего, не удастся потушить из-за такой жаркой погоды ни сегодня, ни завтра. До завтрашнего вечера погода на востоке штата не изменится, а на севере штата - до вечера субботы", - заявил Дэниэл Эндрюс, премьер штата Виктория.
В настояший момент на территории Виктории зарегистрированы 23 масштабных лесных пожара. Более 150 очагов еще не локализованы в самых населенных штатах страны Новом Южном Уэльсе и Виктории. Температура воздуха с завтрашнего дня достигнет отметки свыше 40 градусов.
Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон предложил премьер-министру Австралии Скотту Моррисону помощь: в четверг пять пожарных специалистов из южного департамента Гар приземлились в Канберре.