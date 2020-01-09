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Украина

Владимир Зеленский пообещал разобраться в причинах авиакатастрофы в Иране

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  Мария Сашинская 
Владимир Зеленский пообещал разобраться в причинах авиакатастрофы в Иране
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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал гражданам своей страны провести детальное расследование и узнать всю правду о крушении украинского самолета в Иране.

Он также возложил цветы в аэропорту Борисполь, где был установлен временный мемориал для девяти погибших членов экипажа "Международных авиалиний Украины" (МАУ).

Владимир Зеленский, президент Украины

"Я призываю международное сообщество, в том числе Канаду, присоединиться к расследованию обстоятельств крушения украинского Боинга 737. Кроме того, в нашей стране будут проходить незапланированные проверки безопасности полетов "Международных авиалиний Украины" и других местных авиакомпаний. Гражданам Украины рекомендуется воздержаться от посещения этого региона. До выяснения всех причин катастрофы украинским авиакомпаниям запрещены полеты над территорией Ирана и Ирака".

В среду Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение после взлета из аэропорта Тегерана. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек.

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