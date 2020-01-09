Норвегия: протесты против Инстаграм-группы самоубийц

Норвежские активисты пытаются привлечь внимание к набирающим оборот самоубийствам молодых девушек. Все они зарегистированы в тайной сети Инстаграма, и многие перед тем, как расстаться с жизнью, сначала жалуются на действительность, просят поддержки, а потом умирают в онлайне. Только за прошлый год 15 девушек добровольно ушли из жизни.

"Для нас важно донести до общества, что людям с нарушениями психического здоровья и тем, кто находится на грани самоубийства, надо помогать, когда они обращаются за помощью",- рассказывает Каролина Торбьернсен, организатор акции #ingenflereåmiste.

"Сегодняшняя акция была очень эмоциональной. Представители всех профессий должны внимательно относится к тем, кто к ним приходит за помощью. Они должны слушать этих людей. Я считаю, что нам всем надо быть внимательнее к друг к другу и побольше общаться между собой", - подчеркнул Бент Хойе, министр здравоохранения Норвегии.

Ежегодно от 500-600 норвежцев кончают жизнь самоубийством, и, по оценкам экспертов, каждый год в стране совершается несколько тысяч попыток самоубийства.