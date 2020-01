Норвегия: протесты против Инстаграм-группы самоубийц

View this post on Instagram

Deltok på markeringen #ingenflereåmiste i kveld. ❤️ Sterkt og viktig budskap fra arrangørene. Bra initiativ.. 🙌 Behandlinga i psykiatrien må bli bedre! Det må bli lettere å få hjelp! Hjelpa må være til hjelp! Selvmordstallene MÅ ned! #selvmordsforebygging #suicideprevention #oslo#psykiskhelse #paradigmshift #paradigmeskifte #psyktærlig #helsesista #omsorg#respekt#verdighet