Неизвестный вирус в Китае

В Китае растет количество заболевших неизвестной пневмонией. Зарегистирировано уже почти 60 случаев. По официальным данным, состояние семи человек расценивается как критическое, остальные пациенты стабильны. Все заболевшие находятся в карантине. Под наблюдением медиков еще 163 человека, контактировавших с больными. Смертельных случаев пока не зарегистрировано.

"Эксперты предварительно установили, что причиной заболевания этой неизвестной вирусной пневмонией стал новый вид коронавируса", - сообщает Центральное телевидение Китая.

В конце декабря вспышка заболевания произошла в Ухани, в самом густонаселенном городе центрального Китая. Многие случаи заражения связывают с городским рынком свежих морепродуктов, сейчас он закрыт.

Чаще всего больные жалуются на лихорадку, у некоторых затруднено дыхание. Рентген грудной клетки показывает, что в отдельных случаях болезнь поражает легкие. Для борьбы с заболеванием в Ухань приехали специалисты из Государственного комитета по вопросам здравоохранения.

Еще 38 эпизодов заражения были зафиксированы в Гонконге и один в Сингапуре.

В Китае ранее неоднократно фиксировались вспышки атипичной пневмонии. По данным Всемирной организации здравоохранения, за время эпидемии 2002–2003 годов от заболевания умерли около 350 человек.