Ливия: обстрелы после передышки

После дипломатического перерыва вокруг ситуации в Ливии Национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара подвергла ракетно-артиллерийскому обстрелу окрестности аэропорта Митига неподалеку от Триполи.

Операция началась всего через несколько часов после переговоров, проведенных в Риме между Хафтаром и премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

После этого Конте собирался встретиться с премьер-министром ливийского Правительства национального согласия ФаИзом СарАджем, однако этого не произошло. После переговоров в Брюсселе с Шарлем Мишелем и Жозепом Боррелем Сарадж сразу же улетел в Триполи, так как заподозрил Конте в намерении устроить его встречу с Хафтаром. По словам представителя ПНЕ в Брюсселе, Сарадж был уязвлен тем, что итальянский премьер принимал "военного преступника Хафтара" в своей рабочей резиденции.

В среду министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо не стал подписывать документ, который принимался по итогам координационного совещания в Каире по Ливии. В мероприятии приняли участие главы внешнеполитических ведомств Италии, Египта, Франции, Греции и Кипра. Италия настаивала на равном подходе ко всем сторонам ливийского конфликта и посчитала документ "не слишком уравновешенным".

Ситуацию в Ливии обсудили и президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в Стамбуле, куда глава России прибыл для участия в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток". Они, в частности, призвали все стороны к прекращению огня в Ливии с полуночи 12 января.